В Александровской епархии сменился епископ

На заседании Священного Синода РПЦ о положение дел в Александровской епархии (Владимирская митрополия).

Преосвященного архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия постановили почислить на покой по состоянию здоровья. Местом пребывания Преосвященного архиепископа Евстафия на покое определить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Преосвященным Александровским и Юрьев-Польским быть епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Иннокентию с выражением ему благодарности за архипастырское окормление Нижнетагильской епархи. Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским быть епископу Среднеуральскому Евгению, викарию Екатеринбургской епархии.

Александровская епархия — епархия Русской Православной Церкви в административных границах Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского и Юрьев-Польского районов Владимирской области. Входит в состав Владимирской митрополии.

Евстафий (Евдокимов) 29 декабря 1999 года избран епископом Читинским и Забайкальским. 27 мая 2009 года решением Священного синода назначен ректором созданного тогда же Читинского духовного училища.

10 октября 2009 года решением Священного синода, после выделения из состава Читинской епархии самостоятельной Улан-Удэнской и Бурятской епархии епископу Евстафию определено иметь титул Читинский и Краснокаменский.

3 февраля 2013 года епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий был возведён в сан архиепископа.

30 мая 2014 года Священным Синодом назначен архиепископом Александровским и Юрьев-Польским.

В 2006 году епископом Евстафием был запрещён в священнослужении о. Сергий Таратухин за признание Михаила Ходорковского политзаключенным и на этом основании отказавшимся освятить административное здание колонии в Краснокаменске, в которой предприниматель отбывал срок заключения.

В 2009 году политика епископа Евстафия в отношении священства Читинской епархии вновь стала предметом критики. Указ правящего архиерея о запрете в служении протоиерея Виктора Ковалёва, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Атамановка под Читой, вызвал дискуссию на сайте информационного агентства «Чита.ру» и в «Живом журнале» диакона Андрея Кураева, который назвал епископа Евстафия «Сталиным в рясе».

Епископ Евстафий является прототипом главного героя романа Дмитрия Саввина «Превыше всего» (2017 год) - епископа Мангазейского и Новоезерского Евсевия.



