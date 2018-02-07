В АИЖК прогнозируют рост доступности ипотечных кредитов

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Объемы выдачи ипотечных кредитов в РФ продолжат расти и увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн рублей, сообщают в Агентстве ипотечного жилищного кредитования. По данным АИЖК, прошлый год стал успешным не только с точки зрения роста выдачи, но по увеличению доступности ипотеки.



В течение 2017 года происходило активное снижение ставок. Так, за прошлый год средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту упала с 12,48 процентов до 10,64 процентов, а в конце года опустилась до уровня 10 процентов и ниже. Как отметили в АИЖК, тенденция к снижению ставок продолжится за счет снижения ключевой ставки Банка России до 7,75 процента в конце 2017 года. Это также приведет к увеличению роста ипотеки в текущем году.

Кроме того, стало активно развиваться рефинансирование. Снизить ставку в рамках этой процедуры смогли около 75-85 тыс. семей, было выдано кредитов в рамках рефинансирования на общую сумму до 140-150 млрд рублей, отметили в АИЖК.

Больше всего ипотечных кредитов (48 процентов от общего числа) получили жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Свердловской, Новосибирской областей, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Краснодарского и Красноярского края.

Что касается объемов выдачи ипотечных кредитов, то, по данным Банка России, в 2017 году выдано 1,09 млн кредитов на 2,02 трлн рублей - на 37 процентов больше, чем в 2016 году. Это стало новым рекордом ипотечного рынка. Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 5,34 трлн рублей.