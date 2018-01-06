В аэропорту Вашингтона перестали обслуживать самолеты «Аэрофлота»

Компания SwissPort, которая занимается обслуживанием самолетов «Аэрофлота», отказалась подтвердить возможность такого обслуживания в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса.



Об этом сообщили в российской авиакомпании в связи с трудными погодными условиями и коллапсом в американских аэропортах.

При этом руководство аэропорта уже выдало слоты на осуществление нескольких рейсов. Однако сотрудники SwissPort вышли на работу в 08:00.

В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов. Пассажиры уже прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым.