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В аэропорту Вашингтона перестали обслуживать самолеты «Аэрофлота»

6 Января 2018 в 21:25
В аэропорту Вашингтона перестали обслуживать самолеты «Аэрофлота»

Компания SwissPort, которая занимается обслуживанием самолетов «Аэрофлота», отказалась подтвердить возможность такого обслуживания в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Об этом сообщили в российской авиакомпании в связи с трудными погодными условиями и коллапсом в американских аэропортах.

При этом руководство аэропорта уже выдало слоты на осуществление нескольких рейсов. Однако сотрудники SwissPort вышли на работу в 08:00.

В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов. Пассажиры уже прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым.

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