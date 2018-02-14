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В аэропорту Шереметьево предлагают признаться в любви

14 Февраля 2018 в 15:07
В аэропорту Шереметьево предлагают признаться в любви

В День Святого Валентина в международном аэропорту «Шереметьево» установлен экран в 17 квадратных метров. Он расположен на третьем этаже терминала D. На нем транслируются признания влюбленных. Акция пройдет 14-15 февраля, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».  

Принять участие в романтичной акции сможет любой желающий. Для этого  написать признание и при желании загрузить фото любимого человека нужно на сайте Стенапризнаний.рф. Организаторы говорят, что таким образом о вашей истории любви узнают все.  

 

 

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