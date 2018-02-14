В аэропорту Шереметьево предлагают признаться в любви

В День Святого Валентина в международном аэропорту «Шереметьево» установлен экран в 17 квадратных метров. Он расположен на третьем этаже терминала D. На нем транслируются признания влюбленных. Акция пройдет 14-15 февраля, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Принять участие в романтичной акции сможет любой желающий. Для этого написать признание и при желании загрузить фото любимого человека нужно на сайте Стенапризнаний.рф. Организаторы говорят, что таким образом о вашей истории любви узнают все.