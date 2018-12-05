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В аэрокосмическом центре в Индии произошел взрыв

5 Декабря 2018 в 21:35
В аэрокосмическом центре в Индии произошел взрыв

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва баллона с водородом в аэрокосмическом центре в индийском городе Бангалор, передает «Интерфакс».

Жертва взрыва - научный сотрудник аэрокосмического центра.

В Индийском научном институте в свою очередь сообщили, что ведется расследование инцидента.

Ранее космонавт, депутат Госдумы, Герой РФ Максим Сураев в эфире НСН заявил, что не удивлен выводу Дмитрия Рогозина из-под санкций. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, поездка Рогозина в США необходима для установления крепких рабочих отношений

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