В Аэрофлоте опровергли информацию о сокращении персонала

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о сокращении технического персонала.

Сообщалось, что топ-менеджеры компании «Аэрофлот» готовы передать обслуживание самолетов независимым организациям на аутсорсинг, в связи с чем источники изданий предположили массовые увольнения технического персонала.

«Это не соответствует действительности» - заявили НСН в пресс-службе компании «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание заместителя главы департамента производства полетов компании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука. Ему предъявлено обвинение в попытке подкупа врачебно-летной комиссии.