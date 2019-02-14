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Общество

В Аэрофлоте опровергли информацию о сокращении персонала

14 Февраля 2019 в 18:42
В Аэрофлоте опровергли информацию о сокращении персонала

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о сокращении технического персонала.

Сообщалось, что топ-менеджеры компании «Аэрофлот» готовы передать обслуживание самолетов независимым организациям на аутсорсинг, в связи с чем источники изданий предположили массовые увольнения технического персонала.

«Это не соответствует действительности» - заявили НСН в пресс-службе компании «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание заместителя главы департамента производства полетов компании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука. Ему предъявлено обвинение в попытке подкупа врачебно-летной комиссии.


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