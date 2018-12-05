В администрации Волоколамского района прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в администрации Волоколамского муниципального района Подмосковья в рамках проверки о нецелевом расходовании средств при благоустройстве территории, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Была проведена выемка документов. По его словам, следственные действия связаны с деятельностью прошлой администрации Волоколамского района.

Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна будут допрашивать в Следственном комитете РФ. Также в его доме и здании районной администрации сотрудники прошли обыски. Шестун был задержан в рамках расследования уголовного дела. Ему вменяется превышение должностных полномочий по эпизоду 2013 года.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН заявил, что в случае ареста у Шестуна не будет никаких электоральных перспектив.