В администрации Хабаровского края раскрыли причины обысков

Официальный представитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подтвердила, что в администрации сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. Об этом Надежда Томченко сообщила РИА «Новости». Она подтвердила, что оперативные мероприятия связаны с так называемым «лесным делом», отмечает Газета.ру .

Обвиняемыми по этому делу проходят бывший первый вице-премьер Хабаровского края Василий Шихалев и глава организации-лесопользователя Александр Пудовкин.

По версии следствия, предприниматель незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше одного миллиарда рублей по протекции бывшего высокопоставленного чиновника. По решению суда оба отправлены под стражу.

Ранее сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего полномочного представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Между тем, как отмечает Ura.ru , эксперты не исключают, что к этому делу может быть причастен и губернатор Сергей Фургал, поскольку ему до сих пор принадлежит доля в компании, которая занималась продажей древесины.