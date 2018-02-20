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В «20 шагах» Грудинина нашли несоответствие реальным действиям кандидата

20 Февраля 2018 в 19:01
В «20 шагах» Грудинина нашли несоответствие реальным действиям кандидата

В предвыборной программе кандидата в президенты Павла Грудинина нашли несоответствия реальным действиям претендента на кресло главы государства. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Так, в подмосковном городе Видном, где Грудинин занимает пост главы Совета депутатов, он поддержал муниципальный бюджет, несмотря на заметно урезанные в нём социальные расходы. Отмечается, что сокращение статей произошло при общем росте доходной части городской казны.

Как отмечает издание, сокращение социальных статей, означающее практически отказ от поддержки малообеспеченных категорий населения, не соответствует заявленным кандидатом тезисам и пунктам его предвыборной программы. Напомним, что сама программа Грудинина, изложенная в «20 шагах», в основном делает упор именно на поддержание социального благополучия населения страны.

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