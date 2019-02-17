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Уже второй российский боец получил запрещенный удар в Bellator

17 Февраля 2019 в 10:45
Уже второй российский боец получил запрещенный удар в Bellator
Фото : предоставлено промоутерской компанией FIGHT NIGHT

Виталий Минаков, российский боец смешанного стиля, получил запрещенный удар в пах от француза Чейку Конго.

Россиянин был поражен в первом раунде, судья вынужден был приостановить бой.

Единогласным решением судей Минаков был признан проигравшим. Являясь чемпионом Bellator в тяжелом весе, он потерпел первое поражение в карьере.

Накануне в рамках турнира Bellator 215 российский боец Сергей Харитонов принял запрещенный удар от американца Мэтта Митриона. В результате их поединок признан несостоявшимся.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки в беседе с НСН отметила, что «наши спортсмены честные, наши спортсмены чистые и без любого допинга могут прийти и победить».

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