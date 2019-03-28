Ужас Минздрава. Россияне объелись сахара

Потребление сахара гражданами России в 2018 году превысило установленную норму почти в два раза. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства. Согласно статистки, было съедено 39,4 килограмма сахара на человека при норме 24 килограмма. Как отмечает RT , в Минздраве серьёзно обеспокоены излишним потреблением сахара россиянами, и совместно с Роспотребнадзором планируют меры по снижению этого показателя.

Всемирная организация здравоохранения ранее определила, что избыточное потребление сахара несёт серьёзные риски для здоровья человека, наряду с солью и трансжирами. Неограниченное потребление сахара грозит развитием таких заболеваний, как сахарный диабет и ожирение. При этом сахар содержится в излишнем количестве во многих продуктах, лежащих на прилавках магазинов.

В целом, по оценке Минсельхоза, в прошлом году потребление основных видов продукции в стране превышало нормативы, установленные министерством здравоохранения. Так, потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 килограмма на душу населения (норма — 73 килограмма).

Правда, молока и молокопродуктов россияне употребили меньше нормы - 225,2 килограмма на человека при норме 325 килограммов.