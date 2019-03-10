Уволенный из-за алкоголя актер МХАТА вспомнил великих артистов

Антон Хомятов. Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Антон Хомятов, актер МХАТа, который был уволен потому, что него пахло алкоголем, озвучил свою позицию радиостанции «Говорит Москва».

Хомятов рассказал, что во время работы у него заболело горло, и он выпил порядка 100 грамм конька. В диалоге с руководителем МХАТа Эдуардом Бояковым, который принял решение об увольнении нетрезвого актера, Хомятов заявил, что непьющих актеров не бывает.

«Нас учили так старики. Это наше поколение такое: Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов. Выпить 50 грамм – это нормально, мне кажется», - отметил Хомятов.

По словам Хомятова, после того, как ему сообщили по телефону о замене в роли на другого актера, Хомятову стало плохо и с высоким давлением он был госпитализирован.

Актер написал заявление об уходе МХАТ, не желая полемизировать с руководством, уточняет Газета.ru.

Ранее новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков издал приказы о запрете употребления спиртных напитков, а также курении на территории театра.