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Уволенным перед пенсией россиянам увеличат пособие по безработице

15 Июля 2018 в 16:29
Уволенным перед пенсией россиянам увеличат пособие по безработице

Российское правительство примет ряд мер в связи с изменением пенсионного законодательства. В частности, будут реализованы специальные программы по переобучению работников предпенсионного возраста, а пособие по безработице для россиян, уволенных за несколько лет до пенсии, будет увеличено. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, время активной жизни граждан России после вступления в силу закона никак не изменится.

«Мы говорим о том, что как 22 года после выхода на пенсию люди активно жили, так они и будут жить», - заявил Силуанов, которого цитирует РЕН ТВ.

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил пред правительством задачу увеличить продолжительность жизни в России и войти в клуб стран, в которых она больше 80-ти лет.

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