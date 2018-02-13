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Уволен глава концерна «Укроборонпром»

13 Февраля 2018 в 00:23

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении с должности гендиректора концерна «Укроборонпром» 45-летнего Романа Романова, заявили в пресс-службе главы государства.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова, передает RT.

Государственный концерн «Укроборонпром» — объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением.

Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

В ведении концерна находятся функции стратегического планирования, координации и повышения эффективности деятельности предприятий ОПК, взаимодействия с органами государственной власти.


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