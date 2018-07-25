Уволен ещё один глава ведущего предприятия «Роскосмоса»

Исполняющий обязанности генерального директора Научно-производственного объединения «Техномаш» Дмитрий Панов уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте государственной корпорации «Роскосмос». Уточняется, что Панову предоставят возможность продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли. Как уточняет Газета.ру , контракт с Пановым будут прекращен 3 августа.

В среду, 25 июля, стало известно о перестановках в руководстве другого ведущего предприятие ракетно-космической промышленности. Своей должности лишился генеральный директор НПО имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский, который проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве, передаёт ТАСС.

Ранее также было объявлено об отставке с 3 августа генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева Владимира Солнцева.