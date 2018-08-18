«Увидеть мост и отдохнуть». Почему украинцы едут в Крым

Украинские туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму, наоборот, проявляют к полуострову все больший интерес. Такое заявление сделал журналистам глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, попытки украинских властей заморочить гражданам голову, что мост в Крым – это фейк и компьютерная графика, сработали обратным образом.

«После открытия моста президентом России Владимиром Путиным многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение», - заявил он РИА Новости.

Черняк отметил, что Крымский мост дал возможность гражданам Украины побывать и в других южных российских регионах.

Что же касается отдыха, то в Крыму украинских туристов всегда ждет теплый прием, комфортабельные условия и безопасность, чем не могут похвастаться украинские курорты, добавил Черняк.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что с начала года Крым посетили 806 тысяч украинцев, пишет Газета.ру