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«Увидеть мост и отдохнуть». Почему украинцы едут в Крым

18 Августа 2018 в 11:50
«Увидеть мост и отдохнуть». Почему украинцы едут в Крым

Украинские туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму, наоборот, проявляют к полуострову все больший интерес. Такое заявление сделал журналистам глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, попытки украинских властей заморочить гражданам голову, что мост в Крым – это фейк и компьютерная графика, сработали обратным образом.

«После открытия моста президентом России Владимиром Путиным многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение», - заявил он РИА Новости.

Черняк отметил, что Крымский мост дал возможность гражданам Украины побывать и в других южных российских регионах.

Что же касается отдыха, то в Крыму украинских туристов всегда ждет теплый прием, комфортабельные условия и безопасность, чем не могут похвастаться украинские курорты, добавил Черняк.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что с начала года Крым посетили 806 тысяч украинцев, пишет Газета.ру

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