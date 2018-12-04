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Налоги на топливо во Франции могут заморозить из-за протестов

4 Декабря 2018 в 10:46
Налоги на топливо во Франции могут заморозить из-за протестов

Глав правительства Франции Эдуар Филипп собирается объявить мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс, ссылаясь на источники в кабинете министров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил премьера провести встречу с лидерами политических партий и представителями «жёлтых жилетов», которые организуют массовые акции против роста цен на топливо, отмечает RT.

Протесты проходят во Франции с середины ноября. Во время столкновений активистов с полицией пострадали и задержаны сотни человек. Как пишут «Новые Известия», «жёлтые жилеты» планируют блокировать нефтеперерабатывающие заводы. Между тем, акции в минувшие выходные отличались резким ростом насилия с одновременным снижением численности протестующих.

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