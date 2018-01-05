Утвержден окончательный вариант олимпийской хоккейной формы РФ

Международный олимпийский комитет утвердил хоккейную фору, в которой российские спортсмены будут выступать на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Отмечается, что за основу был взят комплект амуниции, разработанный для российских хоккеистов изначально. После решения МОК о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе, на форму добавили надпись:«Olympic Athlete from Russia».

Ранее МОК выдвинул требования к форме российских спортсменов, среди которых было отсутствие на амуниции герба и флага, а также то, чтобы используемые одновременно предметы одежды по цвету не составляли российский триколор, пишет Газета.ру