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Утвержден новый формат клубного чемпионата мира

15 Марта 2019 в 20:39
Утвержден новый формат клубного чемпионата мира

С 2021 года будет проводиться клубный чемпионат мира по футболу в новом формате, объявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Турнир займет слот Кубка конфедераций и пройдет во второй половине июня. Планируется, что участие в первом турнире примут 24 команды.

Инвесторы готовы потратить более $25 млрд на 12-летний цикл, передает телеканал «360».

Помимо чемпионатов мира и футбольных турниров Олимпийских игр, ФИФА проводит мировые чемпионаты для 17-летних и молодёжные чемпионаты мира. Кроме того, недавно был учреждён новый турнир под названием Кубок конфедераций, за который каждые четыре года борются победители региональных чемпионатов плюс чемпионы мира и организаторы турнира.

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