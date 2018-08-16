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Утреннее шоу «Drive Time» возвращается на ROCK FM с новым ведущим

16 Августа 2018 в 16:48
Утреннее шоу «Drive Time» возвращается на ROCK FM с новым ведущим

17 августа в эфир радиостанции ROCK FM возвращается утреннее шоу «Drive Time». Каждое утро по будням с 8 до 11 новый ведущий BENDER будет делиться новостями из музыкальной индустрии, рассказывать занимательные факты о рок-музыке, разыгрывать коллекционные призы и заряжать слушателей позитивным и бодрым настроением на весь день.

Еще одним обновлением в эфирном расписании станет программа «Рокпост»: три раза в день, в 11:30, 14:30 и 17:30, ценителей классического рока ждут свежие новости из мира рок-музыки от BENDER’а.

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

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