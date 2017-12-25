Утилизационный сбор для крупной бытовой техники могут ввести в России

Проблему утилизации крупных бытовых отходов можно решить за счет введения утилизационного сбора по аналогии с автопромом, но это только идея, которую надо обсуждать, интересы бизнеса пострадать не должны, заявил президент Владимир Путин.

В ходе встречи главы государства с представителями Федерального собрания председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратил внимание на проблему скопления крупных бытовых отходов - телевизоров, холодильников, диванов - во дворах.

«Надо подумать, я не говорю, что нужно сейчас вводить, немедленно, надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителей, но, тем не менее, у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор. И он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления», - сказал Путин.

В России во время действия программы утилизации автомобилей 2010—2011 годов он составлял 3000 рублей и взимался с владельца при заключении договора утилизации. С 1 сентября 2012 года утилизационный сбор стал взиматься при таможенном оформлении. При этом базовая ставка для легковых автомобилей составляла 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч. Итоговый размер платежа зависел от технических характеристик и возраста машины.