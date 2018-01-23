Устроившего нападение в школе Улан-Удэ подростка арестовали на два месяца

Подросток, который напал на семиклассников и учителя в бурятской школе, арестовали на два месяца. В СИЗО он пробудет до 19 марта. Об этом рассказала пресс-секретарь Октябрьского суда города Александра Поплавская, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 19 января девятиклассник ворвался в кабинет, где проходил урок, и устроил поджог. Когда началась эвакуация, он начал напал с топором. В итоге были госпитализированы семь человек, сообщает РЕН ТВ .

Подросток пытался совершить самоубийство, однако ему это не удалось. 22 января школа возобновила работу, сообщает RT.