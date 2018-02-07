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Установлен новый рекорд в Instagram

7 Февраля 2018 в 23:42

Пост американской модели Кайли Дженнер стал самым популярным в истории социальной сети «Инстаграм», передает РИА «Новости».

В среду 26-летняя модель опубликовала фото своей дочери, родившейся 1 февраля. Менее чем за сутки пост собрал более 14 миллионов «лайков». Всего у Дженнер 103 миллиона подписчиков.


Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других соцсетей.

Приложение совместимо с устройствами iPhone, iPad и iPod Touch на iOS 4.3 и выше, а также с телефонами на Android 2.2 и выше с поддержкой OpenGL ES 2. Распространяется оно через App Store и Google Play соответственно.

В апреле 2012 года Instagram был приобретён компанией Facebook. Цена покупки составила 300 млн долларов денежными средствами и 23 млн акций компании, что в общей сложности составило $1 млрд.


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