Установлен новый мировой рекорд по продолжительности дрифта

Команда профессиональных гонщиков на BMW M5 обновила мировой рекорд по продолжительности дрифта, сообщается на сайте немецкого автоконцерна.

За рулем полноприводного седана находился пилот Йохан Шварц. Он проехал 374 километра за восемь часов без остановок на дозаправку, несмотря на то, что она разрешена правилами. Для трюка потребовался каскадер, который следовал за автомобилем и заправлял его, высунувшись из окна, сообщает РИА «Новости».

Дрифт — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Соревнования проводятся на асфальте, льду, трассах с большим количеством поворотов. Также вид автоспорта базирующегося на зрелищности прохождения поворотов в заносе. В основном используются автомобили с задним приводом.

BMW M5 — доработанная подразделением BMW Motorsport версия автомобиля BMW пятой серии. Первое поколение было представлено в 1986 году. Последующие поколения M5 сменялись совместно с каждым поколением автомобилей пятой серии, включающей E34, E39, E60/61. С началом производства модели F10, после поступления первых заказов, с конца 2011 года началось так же производство её M-версии.