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«Устали от успехов Порошенко». Пушков об отказе Польши от беженцев

2 Января 2018 в 10:47
«Устали от успехов Порошенко». Пушков об отказе Польши от беженцев

Польша отказывается принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому как «устала» от успехов Порошенко. Такое мнение высказал в ответ на заявление польского премьер-министра российский сенатор Алексей Пушков.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.


Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об отказе страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока по квоте ЕС. Он подчеркнул, что Польша «снимает напряженность на восточных рубежах ЕС», принимая украинцев, пишет RT.

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