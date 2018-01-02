«Устали от успехов Порошенко». Пушков об отказе Польши от беженцев

Польша отказывается принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому как «устала» от успехов Порошенко. Такое мнение высказал в ответ на заявление польского премьер-министра российский сенатор Алексей Пушков.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.







Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об отказе страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока по квоте ЕС. Он подчеркнул, что Польша «снимает напряженность на восточных рубежах ЕС», принимая украинцев, пишет RT.