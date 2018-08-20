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Успешно завершилась программа международной финансовой помощи Греции

20 Августа 2018 в 08:31
Успешно завершилась программа международной финансовой помощи Греции

Европейский механизм стабильности (ESM) заявил об успешном выходе Греции из восьмилетней программы финансовой помощи. Об этом рассказал управляющий директор ESM Клаус Реглинг в видеообращении, опубликованном на сайте организации.

По словам Реглинга, восемь лет назад, когда ЕС начал выделять Греции финансовую помощь, ситуация была «очень и очень сложной» в части экономических проблем страны. Однако за счет усердной работы населения Греции удалось уйти от этих проблем и снова показать рост экономики и снижение уровня безработицы, отметил управляющий директор ESM.

Несмотря на прекращение финансовой помощи, Европейский механизм стабильности собирается оставаться долгосрочным партнером Греции, добавил Реглинг.

Напомним, 6 августа ESM заявил о перечислении Греции последнего транша финансовой помощи на 15 миллиардов евро, сообщает Газета.ру.

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