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Успенская церковь XVIII века сгорела в Карелии

10 Августа 2018 в 11:31
Успенская церковь XVIII века сгорела в Карелии

В Карелии сгорела церковь успения пресвятой Богородицы в Кондопоге. Храм уничтожен огнём полностью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Эта церковь - объект культурного наследия федерального значения, памятник заонежской деревянной архитектуры.

Когда пожарные расчёты прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Отряды МЧС продолжают борьбу с огнём. Как сообщили в республиканском управлении по охране объектов культурного наследия, исследуется несколько версий причин пожара, среди которых - неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Успенская церковь расположена в исторической части Кондопоги, на берегу одноимённой губы Онежского озера на мысе, который вдаётся в Чупа-губу. Первое упоминание о храме на этом историческом месте относится к 1563 году. Нынешний храм, уже четвёртый, — памятник заонежской деревянной архитектуры. Он был построен в 1774 году — уже на закате деревянного зодчества. Его высота 42 метра. Службы в церкви проводились только во время православных праздников.

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