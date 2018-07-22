Усику могут присвоить Героя Украины после победы над россиянином

Победивший соперника из России украинский боксер Александр Усик достоит звания Герой Украины. С таким предложением выступил в воскресенье, 22 июля, премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Он назвал победу Усика исторической, которая еще раз доказывает, что «нет никого сильнее украинцев».

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал победу Усика «символом скорой победы Незалежной». Его попытку смешать спорт и политику раскритиковали известные спортсмены, в том числе боксеры Николай Валуев и Костя Цзю.

Александр Усик в финале WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, пишут «Известия».