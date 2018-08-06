Ушёл из жизни актер сериала «Чемпион» Виктор Черненко

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Актёр театра и кино Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Как пишет РИА Новости, об этом в своём Instagram сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева. Пока о причинах его смерти не сообщается, также нет информации о том, где и когда пройдут церемония прощания и похороны актёра.

Напомним, театральному зрителю Виктор Черненко известен по ролям в таких спектаклях, как «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита», которые идут на сцене Московского независимого театра.

Что касается его киноролей, то в их числе работы в фильме «Звездочет», «Перемена участи», «Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах», телесериал «Чемпион», отмечает Ura.ru