Ушел из жизни советник президента России

Телеканал «360» напоминает, должность советника президента России Вениамин Яковлев занимал с февраля 2005 года, был переназначен на этот пост 13 июня 2018 года.
Яковлев несколько лет был председателем Высшего Арбитражного суда страны.
Вениамин Яковлев родился в 1932 году в Курганской области. Вся его жизнь была связана с юриспруденцией. Он был доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РН, заслуженным юристом РСФСР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Яковлев принимал участие в разработке проекта российской Конституции.