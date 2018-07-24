Ушел из жизни советник президента России

24 июля ушел из жизни на 87-м году советник президента России Вениамин Яковлев. Печальную новость сообщил профессор НИУ ВШЭ Артем Карапетов, позже ее подтвердил советник руководителя Росгвардии Александр Хинштейн.

Телеканал «360» напоминает , должность советника президента России Вениамин Яковлев занимал с февраля 2005 года, был переназначен на этот пост 13 июня 2018 года.

Яковлев несколько лет был председателем Высшего Арбитражного суда страны.

Вениамин Яковлев родился в 1932 году в Курганской области. Вся его жизнь была связана с юриспруденцией. Он был доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РН, заслуженным юристом РСФСР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Яковлев принимал участие в разработке проекта российской Конституции.