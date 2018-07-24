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Ушел из жизни советник президента России

24 Июля 2018 в 16:16
Ушел из жизни советник президента России
24 июля ушел из жизни на 87-м году советник президента России Вениамин Яковлев. Печальную новость сообщил профессор НИУ ВШЭ Артем Карапетов, позже ее подтвердил советник руководителя Росгвардии Александр Хинштейн.

Телеканал «360» напоминает, должность советника президента России Вениамин Яковлев занимал с февраля 2005 года, был переназначен на этот пост 13 июня 2018 года.

Яковлев несколько лет был председателем Высшего Арбитражного суда страны.

Вениамин Яковлев родился в 1932 году в Курганской области. Вся его жизнь была связана с юриспруденцией. Он был доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РН, заслуженным юристом РСФСР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Яковлев принимал участие в разработке проекта российской Конституции.

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