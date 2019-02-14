Ушел из жизни народный артист Сергей Захаров

Уроженец в Николаевской области Украины получил музыкальное образование в Ленинградском музыкальном училище им. Римского-Корсакова.
В Ленинградском мюзик-холле начал карьеру в 1973 году. С 1985 года стал солистом Союза концертных деятелей Ленинграда.
Сергей Захаров полюбился поклонникам по песням «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня», пишут Дни.ру.
О месте и дате похорон пока не сообщается.
Ранее Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал смерть Сергея Юрского невосполнимой потерей, а также признался, что не знает, как справится с тяжелейшим ударом, а юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур заявил НСН, что переживает уход Юрского особенно тяжело.