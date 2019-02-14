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Ушел из жизни народный артист Сергей Захаров

14 Февраля 2019 в 12:13
Ушел из жизни народный артист Сергей Захаров
Ушел из жизни народный артист России Сергей Захаров. Ему было 68 лет. Как рассказал директор певца, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Уроженец в Николаевской области Украины получил музыкальное образование в Ленинградском музыкальном училище им. Римского-Корсакова.

В Ленинградском мюзик-холле начал карьеру в 1973 году. С 1985 года стал солистом Союза концертных деятелей Ленинграда.

Сергей Захаров полюбился поклонникам по песням «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня», пишут Дни.ру.

О месте и дате похорон пока не сообщается.

Ранее Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал смерть Сергея Юрского невосполнимой потерей, а также признался, что не знает, как справится с тяжелейшим ударом, а юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур заявил НСН, что переживает уход Юрского особенно тяжело.

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