Ушел из жизни актер Владислав Жуковский

Во вторник, 17 июля не стало 74-летнего заслуженного артиста России Владислава Жуковского, известного зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей», пишет Life.ru.

Причина смерти не называется, но по данным Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина, сообщившего об утрате, актер скончался после продолжительной болезни, передает РЕН.ТВ.

Дебютом Жуковского стал фильм 1964 года «Морозко», сообщает Ura.ru. Актер затем прославился ролями в исторической киноленте «Емельян Пугачев» и в военной драме «Море в огне».

Как отмечает «Свободная пресса», помимо карьеры актера, в 1990-х годах Владислав Жуковский попробовал себя в политике.