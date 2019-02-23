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Ушел из жизни актер из фильма «Мальчишник в Вегасе»

23 Февраля 2019 в 09:00
Ушел из жизни актер из фильма «Мальчишник в Вегасе»

48-летний американский актер и стендап-комик Броди Стивенс обнаружен мертвым в своем доме, передает ТАСС.

У артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности. Предполагается, что актер мог добровольно расстаться с жизнью.

Стивенс вместе со своим другом создал шоу Brody Stevens: Enjoy It! («Броди Стивенс: Наслаждайся этим!»).

Также Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Американский папаша» и еще нескольких кинолентах.

О дате и месте прощания с актером будет сообщено позднее.

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