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Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

4 Декабря 2018 в 18:37
Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» на саммите G20 длилась всего в течение десять-пятнадцать минут. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что глава Белого дом сам подошел к Путину на торжественном приеме.

Во время короткой встречи российский президент сообщил Дональду Трампу о ситуации с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Также лидеры обсуждали ситуацию на Украине, однако не затронули тему возможного визита российского лидера в Вашингтон.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе, в ходе которого три корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей, заранее спланированной провокацией. Она, по словам главы государства, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.

После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко подписал документ о введении в стране военного положения, подчёркивает «Русская планета».

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