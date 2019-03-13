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Уроженцы Кавказа устроили поножовщину в московском шиномонтаже

13 Марта 2019 в 11:03
Уроженцы Кавказа устроили поножовщину в московском шиномонтаже

Полиция в Москве задержала подозреваемого в нападении на двоих мужчин на западе мегаполиса. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Конфликт произошёл накануне вечером на улице Красных Зорь в помещении шиномонтажа недалеко от железнодорожной станции «Кунцево». 

По оперативным данным, туда вошли неизвестные и ранили ножами двух мужчин 1990 года рождения, после его ретировались. Применялось также травматическое оружие. Оба пострадавших - приезжие из города Энгельс Саратовской области, предположительно, уроженцы Азербайджана. Они самостоятельно обратились в больницу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Один из подозреваемых задержан на Аминьевском шоссе в автомобиле Mercedes. Как сообщает Интерфакс, это уроженец Чечни, который проживает в Москве. Устанавливаются возможные соучастники нападавшего.

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