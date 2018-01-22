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Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен

22 Января 2018 в 20:10
Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен
Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен в понедельник с третьего до второго по четырехбалльной шкале, сообщид премьер-министр странв Шарль Мишель.

По его словам, военные, которые в Бельгии уже не один год являются неотъемлемой частью городского пейзажа, не исчезнут с улиц. Но их число будет "пропорциональным угрозе", передает Интерфакс.
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