Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен в понедельник с третьего до второго по четырехбалльной шкале, сообщид премьер-министр странв Шарль Мишель.По его словам, военные, которые в Бельгии уже не один год являются неотъемлемой частью городского пейзажа, не исчезнут с улиц. Но их число будет "пропорциональным угрозе", передает Интерфакс.