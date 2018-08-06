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Уровень сероводорода в Москве вновь превысил допустимую норму

6 Августа 2018 в 10:58
Уровень сероводорода в Москве вновь превысил допустимую норму

Уровень сероводорода в Москве вновь превысил допустимую норму. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в «Мосэкомониторинг», отметив, что превышение в ночь на понедельник зафиксировала автоматическая станция, располагающаяся в районе Печатники. Специалисты заявили, что содержание вредного вещества превысило допустимую норму в более чем 2 раза.

Напомним, на прошлой неделе, в ночь на субботу, «Мосэкомониторинг» также фиксировал двукратное превышение уровня сероводорода в том же район российской столицы.

Кроме того, как отмечает«Свободная пресса», на фоне аномальной жары в российской столице 3 августа была зафиксирована повышенная концентрация формальдегида в атмосферном воздухе.

 


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