Уровень сероводорода в Москве вновь превысил допустимую норму. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в «Мосэкомониторинг», отметив, что превышение в ночь на понедельник зафиксировала автоматическая станция, располагающаяся в районе Печатники. Специалисты заявили, что содержание вредного вещества превысило допустимую норму в более чем 2 раза.

Напомним, на прошлой неделе, в ночь на субботу, «Мосэкомониторинг» также фиксировал двукратное превышение уровня сероводорода в том же район российской столицы.

Кроме того, как отмечает«Свободная пресса», на фоне аномальной жары в российской столице 3 августа была зафиксирована повышенная концентрация формальдегида в атмосферном воздухе.