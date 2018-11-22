Урок интернет - безопасности прошёл в Крыму

Во всех образовательных организациях Крыма проходит Всероссийская акция «Единый урок безопасности в сети Интернет». Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу министерства образования, науки и молодёжи РК.

«Помимо школьников уроки безопасного интернета, посвящённых способам обеспечения информационной безопасности детей, могут проводиться и для их родителей. Школьники и студенты принимают участие как в традиционных творческих конкурсах, информационных минутках, беседах, которые дают возможность разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет, так и могут принять участие в международном квесте по цифровой грамотности на сайте www.Сетевичок.рф , а их родители пройти опрос на сайте www.Родители.сетевичок.рф », — отмечает крымское издание.Как сообщала НСН, греки России поддержали акцию «Нет расколу православия», инициатором которой выступила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди. В эфире НСН сенатор от Крыма подчеркнула, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефалии «украинских раскольников разделяет и раскалывает весь православный мир».

«Крымские греки вместе с народом Крыма сказали свое решительное “Нет!” украинскому неонацизму. Нам очень больно принимать то, что сегодня греческие власти отказывают целым семьям этнических греков в посещении своей этнической родины. Сегодня есть очень много вопросов, которые требуют объединения воли людей. Один из главных вопросов сегодняшнего дня – это раскол православия. Россия инициировала в декабре 1912-январе 1913 года создание Автономной монашеской республики Афон, очень бережно относилась и относится к православию. Но сегодня из-за действий Вселенского патриарха православные россияне не могут причащаться на Афоне», - заявила Ольга Ковитиди.