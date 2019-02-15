Пятница
15 февраля
USD 66.54
EUR 75.05
Горячие новости

Ургант спародировал пьянку Ткачёва, Дворковича и Тимаковой

15 Февраля 2019 в 10:38
Ургант спародировал пьянку Ткачёва, Дворковича и Тимаковой

Актер и телеведущий Иван Ургант поделился пародией на видео с участием бывших высокопоставленных членов правительства РФ, которые выпивают и поют на борту частного самолета. Пародия продемонстрирована в эфире программы «Вечерний Ургант».

Как отмечает Ura.ru, ведущие шоу копируют героев оригинальной записи: держат в руках бокалы, пританцовывают и исполняют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя судьба». В завершении Иван Ургант, пародируя экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, произносит тост: «За наше юмористическое лобби!»


Видео с участием Ткачева, а также бывших вице-премьера Аркадия Дворковича, пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой и руководителя протокола главы правительства Марины Ентальцевой появилось в сети 13 февраля. На записи участники вечеринки поют песню Кадышевой, а в конце Ткачев выступает с тостом: «За аграрное лобби!»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не находят в видео «ничего зазорного». Бывший советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН отметил, что чиновники имеют право на культурный отдых со спиртным.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.