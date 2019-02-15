Ургант спародировал пьянку Ткачёва, Дворковича и Тимаковой

Актер и телеведущий Иван Ургант поделился пародией на видео с участием бывших высокопоставленных членов правительства РФ, которые выпивают и поют на борту частного самолета. Пародия продемонстрирована в эфире программы «Вечерний Ургант».

Как отмечает Ura.ru , ведущие шоу копируют героев оригинальной записи: держат в руках бокалы, пританцовывают и исполняют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя судьба». В завершении Иван Ургант, пародируя экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, произносит тост: «За наше юмористическое лобби!»





Видео с участием Ткачева, а также бывших вице-премьера Аркадия Дворковича, пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой и руководителя протокола главы правительства Марины Ентальцевой появилось в сети 13 февраля. На записи участники вечеринки поют песню Кадышевой, а в конце Ткачев выступает с тостом: «За аграрное лобби!»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не находят в видео «ничего зазорного». Бывший советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН отметил, что чиновники имеют право на культурный отдых со спиртным.