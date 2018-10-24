Ургант предложил назвать один из аэропортов в честь Кокорина и Мамаева

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Телеведущий Иван Урган поддержал идею давать аэропортам имена ныне живущих людей. По его словам, это «хорошая практика», которая позволит понять, в чём особенность воздушной гавани. В частности он предложил назвать аэропорт Внуково именем певца Стаса Пьехи, а аэровокзал Пулково в честь актрисы Ксении Раппопорт, чтобы был «аэропорт Раппопорт». Такие предложения телеведущий высказал в эфире программы «Вечерний Ургант».

Иван Ургант также предложил один из аэропортов назвать в честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые арестованы по делу о драке. Как пояснил телеведущий, в такой воздушной гавани будет непонятно, сядешь ты или нет.

Ранее в голосовании за присвоение имени аэропорту принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов. Он предложил присвоить воздушной гавани «Симферополь» имя художника Ивана Айвазовского, сообщает КИА .

Напомним, конкурс «Великие имена России» позволит присвоить имена 45 российским аэропортам. Жители регионов до 28 октября могут предложить свои варианты наименований. Итоги будут подводиться в финале. Ранее музыкант Александр Ф. Скляр в эфире НСН предложил назвать один из аэропортов именем Николая Гоголя.