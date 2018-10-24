Ургант предложил назвать один из аэропортов в честь Кокорина и Мамаева

Телеведущий Иван Урган поддержал идею давать аэропортам имена ныне живущих людей. По его словам, это «хорошая практика», которая позволит понять, в чём особенность воздушной гавани. В частности он предложил назвать аэропорт Внуково именем певца Стаса Пьехи, а аэровокзал Пулково в честь актрисы Ксении Раппопорт, чтобы был «аэропорт Раппопорт». Такие предложения телеведущий высказал в эфире программы «Вечерний Ургант».
Иван Ургант также предложил один из аэропортов назвать в честь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые арестованы по делу о драке. Как пояснил телеведущий, в такой воздушной гавани будет непонятно, сядешь ты или нет.
Ранее в голосовании за присвоение имени аэропорту принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов. Он предложил присвоить воздушной гавани «Симферополь» имя художника Ивана Айвазовского, сообщает КИА.
Напомним, конкурс «Великие имена России» позволит присвоить имена 45 российским аэропортам. Жители регионов до 28 октября могут предложить свои варианты наименований. Итоги будут подводиться в финале. Ранее музыкант Александр Ф. Скляр в эфире НСН предложил назвать один из аэропортов именем Николая Гоголя.