Уральских болельщиков на ОИ-2018 попросили спрятать триколор

Болельщиков из Свердловской области, которые приехали в Пхенчхан на Олимпиаду поддержать российских спортсменов, потребовали убрать флаг России. Россияне вытащили триколор во время биатлонной гонки, после этого к ним подошла немка, которая позвала полицейских. По словам болельщиков, им не объяснили, по какой причине требуется убрать флаг, передает портал «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что болельщикам не будут запрещать использовать российский флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Ura.ru.