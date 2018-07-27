Уральцы отказались митинговать против пенсионной реформы

Первый на Урале митинг против пенсионной реформы собрал в четыре раза меньше участников от числа, заявленного изначально организаторами. На акцию в Екатеринбурге пришли порядка ста человек, вместо предполагавшихся 450, передает Ura.ru .

Организаторы объяснили низкую явку протестующих тем, что министерство безопасности Свердловской области за несколько дней до митинга перенесло место его проведения на другую площадку.

На митинге пришли представители некоторых политических партий, в том числе секретарь горкома КПРФ Екатеринбурга Владимир Мухоморов. По итогам схода было решено направить открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.