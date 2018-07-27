Пятница
27 июля
USD 62.95
EUR 73.82
Горячие новости

Уральцы отказались митинговать против пенсионной реформы

27 Июля 2018 в 19:44
Уральцы отказались митинговать против пенсионной реформы

Первый на Урале митинг против пенсионной реформы собрал в четыре раза меньше участников от числа, заявленного изначально организаторами. На акцию в Екатеринбурге пришли порядка ста человек, вместо предполагавшихся 450, передает Ura.ru.

Организаторы объяснили низкую явку протестующих тем, что министерство безопасности Свердловской области за несколько дней до митинга перенесло место его проведения на другую площадку.

На митинге пришли представители некоторых политических партий, в том числе секретарь горкома КПРФ Екатеринбурга Владимир Мухоморов. По итогам схода было решено направить открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.