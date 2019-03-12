«Урал» увидел ошибку в судействе игры с «Ахматом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод, который произошел на 56-й минуте матча 19-го тура Российской Премьер-лиги по футболу между «Ахматом» и «Уралом».

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир и защитник «Ахмата» Магомед Мусалов столкнулись у штрафной площади екатеринбуржцев. Упав на газон, Эль-Кабир отбросил мяч рукой. После этого был назначен пенальти, который позволил «Ахмату» сравнять счет.

«М​не показалось, что штрафной был в сторону ворот „Ахмата“, — прокомментировал ситуацию Иванов, сообщает Телеканал «360».

По мнению президента «Урала», судья решил иначе и увидел игру рукой футболиста команды Иванова. Уточняется, что клуб не собирается подавать жалобу на судейскую бригаду.

Встреча, состоялась в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1.