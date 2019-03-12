Вторник
12 марта
USD 66.08
EUR 74.29
Горячие новости

«Урал» увидел ошибку в судействе игры с «Ахматом»

12 Марта 2019 в 12:01
«Урал» увидел ошибку в судействе игры с «Ахматом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал эпизод, который произошел на 56-й минуте матча 19-го тура Российской Премьер-лиги по футболу между «Ахматом» и «Уралом».

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир и защитник «Ахмата» Магомед Мусалов столкнулись у штрафной площади екатеринбуржцев. Упав на газон, Эль-Кабир отбросил мяч рукой. После этого был назначен пенальти, который позволил «Ахмату» сравнять счет.

«М​не показалось, что штрафной был в сторону ворот „Ахмата“, — прокомментировал ситуацию Иванов, сообщает Телеканал «360».

По мнению президента «Урала», судья решил иначе и увидел игру рукой футболиста команды Иванова. Уточняется, что клуб не собирается подавать жалобу на судейскую бригаду.

Встреча, состоялась в понедельник в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.