«Ура, храбрым и стойким!» Путин поздравил моряков с праздником

Президент России Владимир Путин в воскресенье принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Глава государства поздравил моряков с праздником и поблагодарил за службу.

В своем обращении президент Путин отметил, что в России к военным морякам отношение особое, потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству.

«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета», — сказал Путин.



Верховный главнокомандующий подчеркнул, что отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, а честь и отвага, верность долгу и присяге были и остаются основой «блистательных побед военных моряков».

«Благодарю вас за службу и за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!» - сказал президент Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сегодня Путин принял Главный военно-морской парад в акватории Невы.