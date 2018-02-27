Управделами президента опровергла причастность отряда «Россия» к кокаиновому делу

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», обеспечивающий перелеты президента РФ, не причастен к операции по доставке в Москву партии поддельного кокаина. Об этом заявила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, передает ТАСС. Она заверила, что эта информация не соответствует действительности.

Накануне РБК сообщил, что бортовой номер самолета, принявшего участие в операции по пресечению канала поставок наркотического вещества в Россию, совпадает с номером Ил-96 летного спецотряда «Россия» — №92023. Материал сопровождается фотографиями и видео от жандармерии Аргентины. На них зафиксирована погрузка некоего груза в Ил-96.

В понедельник сообщалось, что в декабре 2017 года были задержаны трое россиян, причастных к попытке контрабанды 362 килограммов кокаина из Аргентины в Москву, пишет «Газета.ру». Еще один подозреваемый по этому делу объявлен в международный розыск.

По информации, которой располагает ФСБ, это главарь банды, он скрывается в Германии, передает RT.