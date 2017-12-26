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Уполномоченный по правам студентов подал в отставку

26 Декабря 2017 в 23:59


Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов досрочно сложил с себя полномочия омбудсмена, которые истекали в мае 2018 года.

«В силу внешних обстоятельств, которые мне не позволяют эффективно выполнять обязанности студенческого омбудсмена, я принял решение досрочно сложить с себя полномочия», сказал РИА «Новости» Хромов.

Срок, на который избирается уполномоченный по правам студентов, — два года. Хромов был избран на этот пост дважды.

Хромов родился 2 ноября 1985 года в Москве.

В 2003 году окончил столичную школу № 1203.

В 2008 году закончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 2011 году окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) .

С 2011 года по настоящее время является председателем Общероссийской общественной организации «Российский студенческий союз».

В 2014 году вступил в должность Уполномоченного по правам студентов в Российской Федерации.

Формально в России нет должности Уполномоченного по правам студентов (в том числе в штате Минобрнауки России). Государственными полномочиями омбудсмена (как, например, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации) Хромов никогда не был наделен.

В 2016 году заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в Министерство образования и науки Российской Федерации письмо, в котором указал, что Уполномоченным по правам студентов не является государственной должностью и не наделен государственными полномочиями (в отличие от Уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей). Фактически Хромов является руководителем комиссии по защите прав студентов Совета при Минобрнауки России. В штатном расписании Минобрнауки России должности Уполномоченного никогда не было и она считалась просто общественной работой. Заработной платы за исполнение обязанностей Уполномоченного по правам студентов Хромов никогда не получал.

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