Уполномоченная по делам ребенка рассказала о состоянии одичавшей девочки

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице пятилетнюю девочку, которую нашли в московской квартире. Она жила одна и успела одичать к моменту, когда ее обнаружили, сообщает Телеканал «360».

Детский омбудсмен Кузнецова рассказала, что девочка, не разговаривает, а перед тем как взять в руки продукты, нюхает их. По ее словам, состояние жившего в заточении ребенка сейчас квалифицируется как средней тяжести.

Кузнецова сообщила, что развитие девочки соответствовало ее возрасту до тех пор, пока она наблюдалась в поликлинике. Врачи следили за состоянием девочки до 2015 года, после этого мать объявила о переезде. Омбудсмен уточнила, что в отношении родителя в ближайшее время будет принято решение. Для это органы опеки готовятся обратиться в суд.

Ранее НСН сообщал, что девочку обнаружили накануне. По словам жильцов дома, ее матери не было несколько дней. Квартира была завалена гниющим мусором. По предварительным данным, в ней были за неуплату отключены свет и вода.