УПЦ опасается подлога на «объединительном соборе»

Подписи архиереев Украинской православной церкви могут быть незаконно использованы в ходе так называемого «объединительного собора». С таким предупреждением в соцсетях выступил руководитель юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

Так он прокомментировал информацию о тайной встрече трёх из 89 иерархов УПЦ с президентом Украины Петром Порошенко. На этой встрече митрополит Винницкий и Барский Симеон утверждал, что получил доверенности от 15 епископов, которые якобы согласны провести объединение с раскольническими структурами под названием «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная церковь».

Как отметил священник Александр Бахов, организаторы подлога «переплюнули Филарета, когда тот создавал Киевский патриархат», когда людей заманили на собор и обманули, теперь же придумали доверенность. Он призвал архиереев быть бдительными. «Может, вы уже где-то участие принимаете и даже не в курсе», — написал Бахов на своей странице в Facebook. При этом глава юротдела подчеркнул, что собор епископов Украинской православной церкви не давал ни одному архиерею принимать участие, либо представлять УПЦ на каких-либо сборах.

На Украине объявлено, что 22 ноября должен состояться так называемый «объединительный собор», на котором Константинополь может предоставить Киеву томас на автокефалию. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается принимать участие в этом собрании. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал его «разбойничьим сборищем».

Ранее пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков в эфире НСН заявил, что большинство украинских прихожан остаются последовательными приверженцами канонической церкви.

