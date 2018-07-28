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УПЦ: Автокефалия приведет к еще большему расколу на Украине

28 Июля 2018 в 16:36
УПЦ: Автокефалия приведет к еще большему расколу на Украине

Имеющийся канонический статус Украинской православной церкви является достаточным для того, чтобы плодотворно совершать свою миссию среди украинского народа. Попытки изменить этот статус еще больше расколют православное общество в стране. Такое заявление сделал в субботу епископ УПЦ по случаю 1030-летия со дня крещения Руси.

В УПЦ отметили, что внешние силы пытаются превратить церковь в элемент геополитики, идеологии и государственной безопасности.

«Такие заявления и такие попытки вызывают у нас обеспокоенность, ведь это противоречит призванию Церкви… Убеждены, что Церковь Христова не должна быть инструментом в руках любого государства или политической идеологии, откуда бы она не исходила», — заявили в УПЦ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинополь поддерживает автокефалию УПЦ. По словам Порошенко, независимость церкви необходима для поддержания независимости всей Украины. При этом глава государства пообещал, что Киев не будет вмешиваться в церковные дела, пишет РИА Новости.

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