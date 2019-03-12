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Универсиада-2019 в Красноярске официально завершилась

12 Марта 2019 в 17:50
Универсиада-2019 в Красноярске официально завершилась

Торжественная церемония закрытия 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года завершилась в Красноярске. Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин официально объявил Игры завершёнными, пишет Life.ru.

Он заявил, что Красноярск задал новые стандарты организации Универсиады:

«За дни на Универсиаде мы пережили много эмоций: радость побед и горечь поражений, восторг от настоящей спортивной борьбы, неподдельное восхищение от Универсиады. Красноярск задал новые стандарты подготовки и гостеприимства», - сказал Матыцин.

В этом году Россия стала страной-победителем в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Соревнования под слоганом «Настоящая зима» проходили с 1 по 12 марта. Спортсмены состязались в 11 видах спорта. За это время около трех тысяч студентов разыграли 76 комплектов наград. Всего в Универсиаде приняли участие делегации из 59 стран мира.

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